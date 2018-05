Trygfondens krammebamser trøster børn på hospitalet

Kolding: De uvante omgivelser på hospitalet, fremmede personer i hvide kitler og uvished om, hvad der skal ske, er en stor mundfuld for et lille barn, der skal indlægges. Men hvis lægen eller sygeplejersken kommer med en gave i form af en krammebamse, kan det være en stor trøst.

Derfor har Trygfonden endnu engang sponsoreret en vognfuld krammebamser til Sygehus Lillebælt Kolding, som skal deles ud blandt de yngste patienter.

TrygFondens krammebamser er isbjørnene Thea og Theo, og ligesom barnet har de et armbånd på med deres navn. Og ligesom barnet, bliver bamsen også både lyttet på, stukket i armen og får forbinding på. På den måde bliver bamsen en ven på hospitalet, som børnene kan dele deres oplevelser med.

- Vi bliver helt overvældede, når vi hører historier om krammebamserne, for folk vil så gerne fortælle, hvor stor betydning de har haft. Det er en god måde at få børnene til at føle sig trygge, når de møder sundhedsvæsenet. Og det er en rigtig positiv ting, at man kan tage sin ven med hjem igen og bruge den til at fortælle sine venner, hvad der er sket på hospitalet, fortæller Galina Plesner, projektchef i TrygFonden, i en pressemeddelelse.

Trygfonden har uddelt krammebamser siden 2007. I alt er 550.000 krammebamser blevet udleveret til børn i hele landet gennem hospitaler og specialklinikker.