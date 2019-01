Trygfonden giver næsten mio. kroner til terapihave: Her kan overbelastede hjerner få ny energi

Arbejdet tog for alvor fart i 2016, og sidste år brugte omkring 250 mennesker skoven i et terapiforløb.

- Ansatte derfra har hjulpet os med at finde det rette sted, og da det var fundet, har de med udgangspunkt i deres forskning også hjulpet med at udvikle området med særlige naturkvaliteter, som mennesker med stressymptomer foretrækker, siger Britta Husfeldt.

- Det er stort. Pengene skal i bund og grund bruges, så vi kan give bedre forløb for flere mennesker. Det vil vi gøre ved at udvikle området, og så skal vi have opført en lille træbygning og have bedre adgangsforhold.

Kolding: Ilden knitrer i bålfadet denne formiddag i skoven, der ligger bag Amfiscenen ved Geografisk Have. Ved lejrpladsen står bænke med lammeskind, og sejldug er hængt op, så man også kan sidde her i regnvej uden at blive drivvåd. Vi er i Terapihaven Møllebæk, der netop har fået en pengepose med 1.790.000 kroner fra Trygfonden.

Terapihaven Møllebæk er opstået i et samarbejde mellem Københavns Universitet og Kolding Kommune. Haven er et tilbud til borgere i Kolding Kommune med stress og stressrelaterede udfordringer. Forløbene er baseret på viden fra Københavns Universitet om at bruge naturen til at give mennesker redskaber til at forebygge, håndtere og reducerer stress og få bedre livskvalitet. Terapihaven dækker et omkring 10.000 kvadratmeter stort område. Du kan få flere oplysninger om terapihaven på Sundhedscenter Kolding. Terapihavens tilbud er forbeholdt dem, som er henvist dertil. Men selve skoven er åben for alle, når der ikke er undervisning.

Hjerner på overarbejde

I haven handler det om at udvikle naturbaseret terapi. Britta Husfeld forklarer:

- Hjernen kan komme på overarbejde, når man har stress, smerter eller i forbindelse med for eksempel en kræftsygdom. Når hjernen er på overarbejde for længe, så bliver den træt og får brug for en pause. Og netop en pause er det, som naturmiljøet kan tilbyde. Naturen er i det hele taget god for, at vores hjerner kan hvile og blive klar til at tage fat igen.

Brugerne er mennesker, der er udfordret i deres liv og hverdag.

- Fælles for dem er, at mange oplever stressymptomer, som vi ved, at naturen kan være med til at lindre. Her i terapihaven kan de også få redskaber, så de kan håndtere hverdagens udfordringer, forklarer Britta Husfeldt.

Hvad er målet for terapihaven?

- At den skal indeholde de kvaliteter, mennesker med udfordringer har brug for. Vi skal også vokse på den måde, at vi bliver bedre til det, vi laver.

Hvordan kommer man med i projektet?

- Nogle deltagere kommer med via Sundhedscentret, andre via Jobcenter Kolding. Det kan for eksempel være mænd og kvinder, der er sygemeldt med stress, angst eller depression, fortæller Britta Husfeldt.