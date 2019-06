Trods videoovervågning og grundlovsforhør: Sag om knivstikkeri i Borchs Gård er lagt i graven

Kolding: Der kommer ikke en afklaring på, hvem der i september sidste år stak en 31-årig mand ned i Borchs Gård under en bytur.

Det oplyser vicepolitiinspektør Frede Nissen, der er leder af Efterforskningscenter Syd.

- Sagen er blevet henlagt tidligere på året. Man har ikke kunnet finde tilstrækkelige beviser, siger Frede Nissen.

Den 31-årige blev stukket i maven den 2. september klokken 02.36. Man frygtede, at han var blevet ramt i milten, men manden forlod senere hospitalet uden at have været i livsfare. Overfaldet skete ifølge politiet, efter to grupperinger kom i slagsmål, og i slutningen af januar blev tre tjetjenere fremstillet i grundlovsforhør sigtet for overfaldet.

Dengang fortalte Frede Nissen, at tjetjenerne var blevet provokeret af en russisktalende mand.

- Sagen forholder sig sådan, at den forurettede er rumæner. Det, vi lægger til grund for overfaldet hos politiet, er, at han kan tale lidt russisk. Rusland og Tjetjenien har jo ikke et godt forhold. En af vores teser er, at det er baggrunden for overfaldet, sagde Frede Nissen.

Tjetjenerne blev efter grundlovsforhøret løsladt, da dommeren ikke mente, at der var beviser nok til at fængsle mændene. Sigtelsen blev opretholdt, men er altså nu frafaldet.