Trods svære modstandere fik Kolding point

Fredag aften spillede Kolding IF ude imod Skive, her spillede de 2-2, hvilket var udmærket, eftersom Skive er nedrykkere fra 1 division, og var klare favoritter til kampen. Dette betyder at Kolding indtil videre fortsat beholder førstepladsen. Begge hold kom med god selvtillid til kampen, nemlig med to ud af to mulige sejre.

Jens Rinke stod en suveræn kamp for Kolding. Han havde rigtig mange redninger, som reddede Kolding fra at Skive scorede flere mål.

Kolding startede rigtig godt ud fra start i kampen, de havde rigtig meget af spillet og mange muligheder allerede de første fem minutter. I 10. minut kom første scoring, det var her Morten Hansen, som bragte Kolding på 0-1. Presset fra Skive blev herefter markant større, og de pressede virkelig på. Jens Rinke havde flere gode redninger, men i 36. minut kom modstandernes udligning. Det var kort tid efter tæt på de tog føringen, Jens Rinke var dog endnu engang suveræn og reddede tre kæmpe muligheder lige i streg. Kolding gik til pause 1-1.

I anden halvleg var presset igen stort, især fra modstanderne. Dette endte ud i en hurtig scoring, og dermed en føring til Skive. Kolding var endnu engang presset. Herefter var det som om Skive faldt til ro, og Kolding begyndte derfor at komme mere og mere ind i kampen igen. Efter højt pres lykkedes det i 69. minut Kristian Kirkegaard at nuppe bolden tæt ved modstandernes mål, han scorede og kom dermed på måltavlen. Kolding var derfor tilbage i kampen. Presset begyndte herefter igen at stige fra Skive, chancer var der i begge ender, men ingen førte til yderligere mål. Kolding fik udnyttet deres chancer godt, og det lykkedes at stoppe Skives pres. Fredagens kamp endte altså 2-2, og Kolding er fortsat på førstepladsen.

Næste kamp er onsdag på Autocentralen Park imod FC Sydvest Tønder.

Skive - Kolding IF 2-2 (1-1)

Fodbold, 2 division, herrer

Mål for begge hold: Morten Hansen (10.), Mads Bak (36.), Sebastian Denius (48.) og Kristian Kirkegaard (69.)