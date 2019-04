Trods skuffende regnskab: Fibernet til milliarder er ikke til salg

- Afkastet af fibernettet kommer af de muligheder, vi giver for vores lokalsamfund. Men selvfølgelig kan man stille spørgsmål ved, om vi behøver at eje det. Det er ikke sikkert. Vi har ikke en køber til det, men uanset om det er os eller andre, der ejer det, så vil kriteriet være, at det skal rulles ud i hele Trekantområdet, sagde adm. direktør Lars Bonderup Bjørn.

På repræsentantskabsmødet i selskabet tirsdag kom fibersatsningen til at fylde i debatten oven på godkendelsen af et langtfra tilfredsstillende årsregnskab. Fiberforretningen bidrager med et lille plus i regnskabet, men er en af de investeringer, der har kostet selskabet hundredvis af millioner kroner de seneste år.

Trekantområdet: Der er ikke et "Til Salg"-skilt på Ewiis mange kilometer af orange fiberforbindelser, som de seneste år er blevet gravet i jorden. Selv om forretningen ikke er guldrandet, er direktion og bestyrelse enige om, at det er infrastruktur på linje med el, vand og varme, som Ewii har en forpligtigelse til at levere.

2,7 mia. kroner

Repræsentantskabsmedlem Jens Pilgaard bragte et salg på bane ud fra den betragtning, at det indtil videre har kostet Ewii 2,7 milliarder kroner.

- Jeg ved, at der stadig er el-konger derude, som kunne have interesse i at lave store investeringer, og det ville måske give mening at sælge. Jeg synes i hvert fald, at det er et scenarium, som man i bestyrelsen kan overveje, sagde han.

Fibernettet har en høj prioritet i Ewiis nye strategiplan. Fibernettet er en forudsætning for lynhurtigt internet, og eksempelvis det der skal sikre, at man kan opnå 5G.

- Hvis vi skal have 5G, så skal vi enten have fiberforbindelser eller også skal der stå master og antenner med 300-500 meters afstand over alt, forklarede Lars Bonderup Bjørn og understregede, at fibernettet også kommer til at danne basis for, at der kan være førerløse biler, at man kan lave fleksibel energistyring m.m.