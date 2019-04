Trods regnvejr: Mange ville prøve kræfter med golf

- Jeg har egentlig altid kunnet tænke mig at prøve golf, og der er også flere i min familie, der spiller det. Der er også mange i træningscentret, der spiller det i sommerhalvåret, og når de spiller golf, er der jo ikke så mange at drikke kaffe med der. Så måtte jeg jo herud, smiler Vibeke Hansen.

Og derfor kunne deres træningsveninde fra Fitness 1, Annagrethe Bachmann Petersen, ankomme med de to under armen, da Kolding Golf Club søndag ligesom 152 andre golfklubber landet over inviterede til Golfens Dag.

En af de andre gode bekendte fra træningscentret, har dog flere gange fortalte Vibeke Hansen og Kirsten Nielsen om, hvor godt det er at spille golf, og da hun for nylig kom og fortalte, at nu var det snart Golfens Dag, hvor alle interesserede kunne komme og blive introduceret til golf, slog Vibeke Hansen og Kirsten Nielsen.

Kolding: Både Vibeke Hansen og Kirsten Nielsen har egentlig i en del år gået og haft lyst til at prøve at spille golf.

12-årige Romeo Krintel Hermansen, der her lige har slået til bolden, var taget med sin klassekammerat Mathias Rasmussen til Golfens dag. Mathias begyndte til gold i efteråret, og nu overvejer Romeo at følge efter ham. Før de gik i gang, var Romeo overbevist om, at han var virkelig god til at skyde langt, men han fandt hurtigt ud af, at det ser lettere ud, end det er. Foto: Yilmaz Polat

Golf stagnerer

Annagrethe Bachmann Petersen har jævnligt fortalt de to om, hvor mange gode timer, hun tilbringer på og omkring golfbanen, og selv om Kirsten Nielsen har haft en fordom om, at golf var en overklassesport, ville hun gerne afsted - også for at få mere frisk luft.

- Jeg synes, de to skulle ud og hygge sig her i stedet for kun at gå indendørs og rive i jern, fortæller Annagrethe Bachmann Petersen.

Lars Storm er manager i Kolding Golf Club og kan godt genkende fordommen om golf som en sport for overklassen. Den holder dog overhovedet ikke i virkeligheden, understreger han og peger samtidig på, at golfsporten generelt trænger til et medlemsboost.

- Golfsporten oplevede en tordnende fremgang fra 1980'erne og indtil finanskrisen i slutningen af 00'erne. Siden er medlemstallen på landsplan stagneret, og sidste år var første gang, at medlemstallet gik tilbage. I Kolding er vi relativt godt stillet, men vi kunne godt bruge flere spillere - især yngre spillere, siger han.