Trods nederlag til EM i badminton er veteran klar til VM

For Christian Fischer blev europamesterskaberne for veteraner i Spanien en kæmpe oplevelse. Arkivfoto

For Christian Fischer fra Lunderskov Badmintonklub blev det fantastisk at deltage i EM i Spanien. Her oplevede han et unikt fællesskab med andre, der lever og brænder for badminton.

Lunderskov: At være med til europamesterskaberne i badminton for veteran-spillere i en kæmpe hal uden for Madrid i Spanien blev en kæmpe oplevelse for 53-årige Christian Fischer. Han har i mange år rejst med sin søn, Casper, der spiller på højt plan, men det var første gang, Christian Fischer selv deltog på så højt plan, og han er ikke blevet afskrækket. Deltagelsen har også givet ham adgang til Denmark Open i Odense senere på måneden, All England i 2019 og VM i Polen i 2019. - EM blev en kæmpe oplevelse. Ikke så meget resultatmæssigt, hvor det gik som ventet. Men det var fantastisk at være med omkring landsholdet og være en del af det fællesskab, der er omkring den sportsgren, jeg har levet og åndet for gennem mange år. I Lunderskov Badmintonklub har han været træner, formand og er nu aktiv spiller. Det danske landshold bestod af omkring 60 spillere, der aldersmæssigt svingede fra plus 35 år og op. - Alle brændte for sporten, og der var et fantastisk fællesskab. Det er næsten som en stor familie, og som nyt medlem blev jeg godt modtaget. Det var en helt unik og fantastisk god oplevelse.

EM for veteraner Stævnet blev afviklet i en kæmpe hal uden for Madrid i Spanien.



I herresingle spillede han 21-17, 17-21, 13-21 mod en polsk spiller.



I herredouble kom han og makkeren Jesper Fyhr Jensen ind i turneringen i anden runde, fordi makkeren har point på verdensranglisten for veteraner. De var oppe mod et velspillende tysk par og tabte 21-19, 21-14.



At deltage i anden runde gav Christian Fischer point på verdensranglisten, så han får adgang til at deltage i Denmark Open, All England 2019 og VM i Polen i 2019.

Her står Christian Fischer uden for den store hal i Guadalajare ved Madrid i Spanien. Inde i hallen dystede omkring 1300 spiller om EM-titlerne for veteraner. Privatfoto

Mere fjerbold Stævnet blev afviklet over otte dage, og når der var ventetid mellem kampene, så blev der i EM-lejren fortalt masser af historier fra tidligere stævner om store sejre og bitre nederlag. Christian Fischer var inden EM bekymret for, om hans eget niveau var godt nok, for han havde ikke lyst til at tabe kæmpe stort. Det blev til to kampe for den lokale spiller. I herre single mødte han en polsk spiller. Han vandt første sæt og tabte det andet. - Kampen blev spillet i 35 graders varme og i 1000 meters højde, og i tredje sæt løb jeg tør for kræfter. Trods nederlaget har jeg fået bekræftet, at min niveau er okay i forhold til at være med, men jeg kan ikke nå en topplacering. I herre double spillede han med sin makker, Jesper Fyhr Jensen fra Slangerup. - Han har point på verdensranglisten for veteraner. Derfor var vi så heldige at komme ind i turneringen i anden runde, hvor vi tabte vores kamp. Ved at være med i anden runde får man automatisk point på verdensranglisten. Derfor er vi nu garanteret en plads ved de internationale stævner i de kommende to år. Christian Fischer ser frem til flere gode oplevelser med badminton.

Dagen før EM gik i gang, fik alle spillerne 30 minutter til at prøve fjerbolde og vænne sig til forholdene i den store hal, der gik op i tredje sals højde. Privatfoto