Trods mangler: Kolding Stadion er klar til 1. division

Dispensationen gælder foreløbigt kun for første sæson, og hvis Kolding IF ender med at overleve i 1. division, kan det blive nødvendigt at investere i blandt andet varme i banen.

- Vi ved ikke, om den kan forlænges. Den er givet for et år frem i tiden, og så må vi se. Det lyder ikke som om, den kan forlænges, men vi skal have en snak med Divisionsforeningen og DBU. Så må se, hvor det går henad, siger fritids- og idrætschefen.

Kurt Smidt, fritids- og idrætschef i Kolding Kommune, fortæller nemlig, at der er kommet en dispensation i hus, der betyder, at Kolding Stadion fortsat vil lægge græs til Kolding IF's hjemmekampe, efter holdet er rykket op i 1. division.

Pengene skal bruges bedst

Kurt Smidt kalder Kolding Stadion for "en rutineret dame" og erkender, at stadion godt kunne bruge en kærlig hånd. Men i første omgang er det Divisionsforeningens stadionkrav, der har været oppe at vende. På et tidspunkt vil en forskønnelse dog blive aktuelt, og Claus Holm-Søberg har tidligere sagt til JydskeVestkysten, at stadion trænger til at blive shinet op.

Det udtalte han, da Kolding IF var nær oprykning for to år siden.

- Det er et gammelt og nostalgisk stadion, som er blevet brugt i mange år. I forhold til den del skal vi kigge på, hvordan vi bruger pengene bedst. Der er jo også to udgifter i lys og varme på stadion, og det må komme foran. Men det er klart, at det er noget, der skal kigges på på et tidspunkt. Der er flere områder, hvor vi skal kigge ind i, hvordan vi får løst ønskerne til en forskønnelse, siger Kurt Smidt.

Den første 1. divsionskamp på Kolding Stadion bliver spillet den 28. juni, hvor Kolding IF møder Hvidovre.