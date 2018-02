Trods lille nedgang: Kolding er Jyllands stærkeste handelsby

Kolding fortsætter med at tiltrækker mange kunder og placerer sig som den kommune i Jylland, der er bedst til at skabe ekstra omsætning i butikkerne. Det viser tal fra Handelsbalancen 2017.

Kolding: Kolding er fortsat blandt de kommuner i Danmark, som er absolut bedst til at tiltrække kunder og omsætning ud over det, man kan forvente på baggrund af beboerne her i kommunen.

Det viser tal fra Handelsbalancen 2017, hvor Kolding har et handelsindeks på 164. Handelsindekset viser, at for hver gang Kolding kommunes egne borgere handler i kommunen for 100 kr., kommer der 64 kr. oven i fra borgere uden for kommunen. I Handelsbalancen 2015 lød tallet for Kolding på 176, så der er tale om en lille tilbagegang.

- Selvom tallene i handelsbalancen viser en generel tilbagegang, kan vi i Kolding stadig holde hovedet højt og være stolte af, at byen har stor tiltrækningskraft sammenlignet med øvrige byer i Region Syddanmark. Vi har stadig attraktive handelscentre i Kolding, som tiltrækker nye butikskoncepter og et Kolding Storcenter, der i 2017 har formået at fastholde antallet af kunder, siger Gitte Lindbo, der er centerchef for Kolding Storcenter og formand for Kolding Handelsråd.