- Her har vi ubrugte midler, så vi kan fjerne pengene, uden at nogen skal have mindre tilskud. De sidste 280.000 kroner kan findes, fordi vi har en stilling som terapeutisk læringspartner, der ikke er besat.

- Vi hæver den pris, som den enkelte borger betaler for et buskort fra 400 til 500 kroner om året. Det ventes at give en indtægt på 140.000 kroner. Og så er det op til udvalget at finde de sidste 330.000 kroner.

- Det skete ved en drøftelse, som gruppeformændene har haft, når vi alligevel har været sammen for at tale om budgettet, men det er ikke en del af budgetforliget. Og betingelsen er, at vi finder pengene på vores eget område, fortæller Søren Rasmussen.

Kolding: Politikerne i byrådet har netop vedtaget omfattende millionbesparelser og en skattestigning på næste års budget. Alligevel er det lykkedes for seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) at indgå en aftale med de øvrige partier, så tilbuddet om billige buskort til seniorer kan fortsætte, når forsøgsordningen udløber ved årsskiftet.

Siden den 1. januar sidste år har borgere, der bor i Kolding Kommune og er fyldt 67 år, kunnet rejse ubegrænset med bus inden for kommunegrænsen mod en egenbetaling på 400 kroner om året.Sidste år blev der udstedt 1415 billige buskort til borgere over 67 år, og de kørte 167.790 ture med bussen. I første omgang var forsøgsordningen sat til at udløbe den 31. december i år, men nu har byrådsmedlemmer lavet en aftale, der bevarer tilbuddet.

- Jeg har fået mange henvendelse fra borgere, der er glade for buskortet. Også både ældrerådet og Ældre Sagen har været optaget af at bevare seniorernes mulighed for at køre billigt med bussen.

- Det kunne vi også gøre, men når alle partier er med, så er vi sikre på, at buskortet bliver. Det er vigtigt for mig. Jeg er gået til valg på, at det buskort skulle fortsætte, derfor ville jeg gerne have en aftale om det.

God samvittighed

Hvordan har du det med at bruge penge på at bevare buskort-tilbuddet, når årets budget er et sparebudget uden udvidelsesforslag?

- Som sagt er det ikke en del af budgetforliget. I seniorudvalget skal vi finde pengene på vores eget område. Og jeg er glad for og stolt over, at der ikke skal spares på servicen over for de ældre.

Kunne de ubrugte penge ikke have gjort bedre gavn andre steder i kommunen?

- Det er min opfattelse, at de gør rigtig stor gavn. Mange ældre kommer ud og får oplevelser. Nogle af vores frivillige benytter også det her kort til at få gode oplevelser. Og jeg har rigtig god samvittighed over at bruge de her penge, svarer Søren Rasmussen.

Seniorudvalgets næstformand Tobias Jørgensen (V) fortæller, at han har nikket ja til Søren Rasmussens plan om at forlænge ordningen med de billige buskort. Venstre-manden forudser, at der vil være flertal i seniorudvalget for at befare buskort-ordningen.