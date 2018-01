Trods hærværk: Vejdirektoratet afviser videoovervågning af pendlerpladser

Kolding: Trods flere tilfælde af omfattende hærværk og indbrud mod biler, som holder parkeret på de store, mennesketomme pendler-p-pladser nær motorvejen, så afviser Vejdirektoratet et ønske fra Kolding Kommune om at få videoovervågning af pladsen på Tankedalsvej.

Det fremgår af et brev fra Vejdirektoratet til Kolding Kommune, der har bedt direktoratet om at forbedre forholdene ved anlægget på Tankedalsvej. Pladsen her er den eneste af de tre samkørselspladser i Kolding, som ejes af staten. De to andre ved Scandic i Kolding Nord og ved den nye motorvejsafkørsel syd for Vonsild er kommunens ejendom.

- Som kommune kan vi ikke få lov til at sætte videoovervågning op. Men Vejdirektoratet er storebror og har særlige beføjelser, så måske har de nemmere ved at finde et hul og få accept til videoovervågning, forklarer trafikchef i Kolding Kommune, Martin Pape, om baggrunden for kommunens henvendelse.

Han tilføjer, at det er supertræls for pendlerne, at deres biler bliver ødelagt.

- Og som kommune synes vi jo, det er en rigtig god idé, at folk kører sammen, siger Pape.