Trods fugleinfluenza og gift-skandale: Stor æg-virksomhed tjener millioner

Danæg kommer ud af 2017 med et overskud på over 40 millioner kroner. Det sker trods et år, som både har budt på fugleinfluenza og en stor europæisk giftskandale, som også ramte Christiansfeldvirksomheden direkte.

Christiansfeld: Trods et af de mest turbelente år i ægbranchen nogensinde har Danæg-virksomheden med hovedsæde i Christiansfeld tjent millioner i det forgange år. Det viser koncernens regnskab for 2017, der blev offentliggjort torsdag. Resultatet lander på et overskud før skat på 40,2 millioner kroner - næsten på niveau med rekorden fra 2016 på 43,3 millioner kroner. Året har været præget af blandt andet fugleinfluenza i en lang række lande, en meget stor omlægning væk fra buræg samt ikke mindst den såkaldte fipronil-skandale, der ramte store dele af Europa. Her blev Christiansfeld-virksomheden direkte involveret, da man fandt ud af, at den havde modtaget og videresolgt i alt 20 tons æg inficeret med insektmiddel. Særligt set i det lys anser ledelsen årsresultatet for tilfredsstillende, fremgår det af en pressemeddelelse. - 2017 har virkeligt været krævende for alle aktører i ægbranchen, og vi er derfor tilfredse med, at Danæg-koncernen for tredje år i træk leverer et godt resultat. Den store turbulens på specielt det europæiske ægmarked har krævet mange beslutninger og stor handlekraft, siger koncernchef Jann Dollerup Vig Jensen.

Regnskabet 2017 Omsætning: 1219 mio. kr.Resultat før skat: 40,2 mio. kr.



Egenkapital: 203,1 mio. kr.



Antal ansatte: 256

Giftsag betød prisstigninger Generalforsamlingen i Danæg Holding A/S har valgt at udlodde udbytte til sine ejere, Danæg a.m.b.a. og DLG a.m.b.a., og i forlængelse heraf har Danæg a.m.b.a. valgt at udlodde i alt 17,3 mio. kroner til sine danske og svenske medlemmer. Ifølge koncernchefen kommer resultatet i 2017 af et målrettet fokus på hele tiden at optimere og udvikle den samlede produktion, samtidig med at der fortsat investeres solidt i det kommercielle setup. - Specielt på eksportmarkederne har vi oplevet en god udvikling, mens konkurrencen på vores nordiske hjemmemarkeder har været hård og meget prisfokuseret, særligt i andet halvår, hvor den europæiske fipronil-sag på ganske kort tid medførte meget store prisstigninger på æg, forklarer Jann Dollerup Vig Jensen.