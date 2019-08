Samtlige elever og forældre på Kongsbjergskolen skal fremover hvert år til to skolehjem-samtaler. Den ene skal handle om trivsel, mens den anden skal have et fagligt fokus.

- Vi ved, at hvis eleverne ikke trives, lærer de ikke noget. Så vi siger, at vi skal have styr på trivslen, før vi tager hul på noget andet, og derfor vil vi se på, hvordan hver enkelt elev har det og snakke med forældrene om, hvad vi og de kan gøre. Vi ønsker en åbenhed om, hvordan eleverne har det, siger skoleleder på Kongsbjergskolen, Wilhelm Hallum.

Forandringerne påvirker også skolehjem-samtalerne. Fra i år går man fra den sædvanlige ene skolehjem-samtale om året til to per år, og samtalerne får hvert sit tema, som fokus vil blive rettet mod.

Han mener, at man ved at have to samtaler hvert skoleår og lade hver samtale have hvert sit hovedfokus kan gå mere i dybden med både, hvordan eleverne trives, og hvordan de klarer sig fagligt.

- Hvis vi ikke har fuldstændig styr på, om et barn trives, så kommer vi ikke nogen vegne med det faglige. Vi kan have en tendens til at sige, at det går da meget godt, men der er da en faldgrube med, for vi kan alle blive bedre indenfor forskellige punkter, siger Wilhelm Hallum.

Han nævner, at nogle af de fagligt stærke elever for eksempel skal arbejde med nervøsitet før fremlæggelser eller med at skabe relationer i pauserne, og at der nu vil være bedre mulighed for at få snakket med elevernes forældre om dette.