Trist citychef om H&M-lukning: - Jeg håber, det er den sidste lukning

Citychef Mette Schumacher kalder det for utrolig trist, at midtbyen står til at miste sin H&M forretning.

Kolding: Hos City Kolding mister man et medlem, når H&M lukker forretningen i midtbyen senest med udgangen af januar næste år. Men spørger man cityforeningen, er det den mindste del af det.

- Det er utrolig trist, at H&M lukker butikken i Helligkorsgade, for H&M er en af de butikker, som bare skal være i en by. Så det vil være meget trist at undvære dem, siger citychef Mette Schumacher.

Hun har fuld forståelse for, at den nuværende butik ikke er stor nok til H&M's koncept, og hun hæfter sig ved, at kæden ikke helt afviser at ligge i gågaden.

- Det er glædeligt, at de leder efter større lokaler, og det vil vi gerne hjælpe dem med, for vi vil meget gerne bevare dem i midtbyen.

Mette Schumacher håber, at midtbyen nu har overstået butikslukningerne i denne omgang.

- Jeg ved det ikke, om det er den sidste, men det håber jeg. Vi har været i den her situation før med tomme lejemål, så vi ved, at de bliver fyldt igen, men med en ny type butikker, lyder det fortrøstningsfuldt fra citychefen.