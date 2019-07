Kolding: Tre tricktyve benyttede sig af en gammel klassiker, da de onsdag aften slog til i Rema 1000 på Sydbanegade.

To af de tre gerningsmænd forstyrrede således en medarbejder ved kassen med at spørge ind til priser på forskellige varer, mens den tredje så kravlede om bag kasse to og tre og stjal et indtil videre ukendt beløb.

Butikken er videoovervåget, og Sydøstjyllands Politi vil se nærmere på billederne, der forhåbentlig kan føre dem på sporet af de tre gerningsmænd.

De tre gerningsmænd var henholdsvis to mænd og en kvinde. Den ene mand beskrives som 40 til 45 år, spinkel af bygning og korthåret. Han var desuden af østeuropæisk udseende og havde en stor næse. Han var iført stribet skjorte og sandaler.

Den anden mand var ifølge signalementet også 40-45 år gammel og østeuropæer. Han havde en tatovering i nakken, som muligvis var vinger, og så var han iført en blå t-shirt. Kvinden beskrives som lidt yngre end mændene og dansk af udseende.