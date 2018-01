Tresu banker overskuddet i vejret: Resultatet fordoblet

Omsætningen er steget 203 millioner kroner, og indtjeningen er mere end fordoblet i Tresu i Bjert, der er specialist i at fremstille trykmaskiner til emballageindustrien. Det er et gennembrud på det amerikanske marked, der trækker op.

Kolding: Der er fart over feltet i Tresu. Omsætning, overskud og antallet af medarbejdere stiger. Omsætningen er løftet 47 procent til 637 millioner kroner, og resultatet er mere end fordoblet fra 32 millioner kroner til 74 millioner kroner, viser seneste årsrapport. Samtidig er antallet af medarbejdere vokset fra 213 til 258 regnet i fuldtidsansatte. - Vi er utrolig stolte over resultatet. Det skal der ikke være tvivl om. Men samtidig har det været en stor udfordring at hæve omsætningen, som vi har gjort. Men vi har ikke haft lyst til at sige nej til ordrer. Samtidig har vi fået mange nye medarbejdere ombord, siger administrerende direktør Søren Maarsø.

Kort om Tresu Tresu fremstiller såkaldte flexo trykmaskiner og andet tilbehør til trykmaskiner inden for den grafiske industri. Virksomheden blev købt af den nordiske kapitalfond Altor i foråret 2017.

Gennembrud i USA Virksomheden, der blandt andet producerer trykmaskiner til Tetra Pak, har hovedkontor i Bjert, og har derudover produktion i USA og kontorer i Tyskland, Italien, Kina og Japan. Virksomheden leverer også tilbehør og specialløsninger til den grafiske industri, og man har et ben indenfor i forhold til digitalprintere i industrien. - Det har været hårdt arbejde at komme hertil. Arbejdskraften hænger ikke på træerne i Trekantområdet. Så vi har haft vikarer og samtidig trukket hårdt på vores egen arbejdsstyrke. Men vi kan konstatere, at på alle vores forretningsområder er vi vokset. Specielt på det amerikanske marked har vi fået et gennembrud, siger Søren Maarsø.

Fokus på miljø Når amerikanere for eksempel slæber en sixpack med øl hjem, så har Tresu en finger med i spillet. - Vi har fået et gennembrud i forhold til at levere de store maskiner i USA, og det skyldes blandet andet, at vi nu samarbejder med nogle af de største spillere. Det skal vi udnytte. Både i USA men også andre steder i verden, siger Søren Maarsø, der blandt andet fremhæver de miljørigtige løsninger som et trækplaster. - Det miljømæssige fokus er noget, der kan flytte kunder. Der er mange af de store brands, der i 2020 ønsker at bruge 100 procent genbrugsmaterialer, og det kan vi understøtte, fordi vi har fokus på miljø. Det er blandt andet noget af det, vi arbejder intenst på at udnytte i samarbejde med vores ejer Altor, siger Søren Maarsø.