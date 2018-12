Trend på gymnasiet: Studieture går mod fjernere destinationer

Derfor har man på Kolding Gymnasium de seneste fem-seks år tilbudt særligt udvalgte klasser muligheden for at komme længere væk. Til eksempelvis USA eller Asien. Her er det klassens lærer, der kan fremsætte en forespørgsel om en tur til en fjernere destination. Det er ikke hvert år, at der en klasse afsted på sådan en tur.

- De unge kommer meget rundt i Europa på ferie, så nogle gange kan vi godt have en klasse, hvor vi gerne vil lave et særligt indhold, som rækker udover det, man plejer.

Kolding: I dag ser man oftere, at turen går mod fjernere destinationer, når gymnasieeleverne skal afsted på studietur. Før i tiden var destinationer såsom Barcelona, Madrid, Firenze og Berlin populære rejsemål. I dag er de stadig med på menuen, men nu ses der flere afstikkere til fjernere destinationer. Dog inden for rimelighedens grænser.

- En studietur må maksimalt koste 4000 kroner. Det er flybilletternes pris, som afgør destinationen, så de rækker ikke til en tur til USA eller Kina. Vi er beviste om, at der er økonomi forbundet med det, og der kan godt være et ønske om at komme langt væk, men der er også forældre, som skal kunne få tingene til at hænge sammen.

- I det historiske perspektiv set over 10-15 år, vil jeg ikke sige, at der er sket en voldsom stigning i, at man rejser langt væk, siger Per Møller, som fortæller, at de større ture i højere grad er forbeholdt den internationale studieretning.

- Det, som i gamle dage blev anset som en eksotisk destination, er i højere grad blevet mere almindelig. Det er ikke fordi, vi taler om, at man pludselig rejser til Galapagosøerne eller Sydamerika, men der vil nok være en tendens at spore til, at man rejser en lille smule længere ud, end man måske gjorde før.

På Munkensdam Gymnasium har man en international linje, som er afsted på tre studieture i løbet af gymnasietiden. Her fortæller rektor Per Møller, at eleverne i højere grad besøger fjernere destinationer. For de almene linjer er rejsemålene stort set de samme.

Tilbage til Europa

Ifølge Per Møller oplever eleverne i dag større genkendelseeffekt i takt med, at deres forældre rejser længere væk.

- Hvor en tur til Firenze før i tiden var eksotisk, er det måske er et sted, man har været på ferie med mor og far. Vores fordel er, at det ikke er en ferietur, de er på. Så det kan godt være, at eleverne har besøgt landet før som feriedestination, men der kommer en faglig vinkel på, siger Per Møller, der tror, at man i fremtiden i højere grad ser på lande i Europa og tæt på Danmark.

- Kulturene bliver mere mikset på forskellig vis, og det at rejse om på den anden side af jorden er ikke nødvendigt for at opnå et kulturmøde. Man kan se Brexit som er interessant i undervisningssammenhæng. Jeg kunne snildt forestille mig en tur til England med en samfundsfagsklasse.