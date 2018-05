Trekantområdets børn løb 900.000 kroner til Børnelungefonden

TREKANTOMRÅDET: 900.000 kroner.

Så mange penge fik eleverne fra Trekantområdet løbet ind i forbindelse med Team Rynkeby Skoleløbet, der blev afviklet på 340 danske skoler fredagen før påske.

Pengene blev indsamlet til fordel for Børnelungefonden, og på landsplan blev der samlet godt 7,5 millioner kroner ind. Heraf altså de 900.000 fra Trekantområdet.

- Jeg håber, at eleverne ser tilbage på deres deltagelse i løbet med oplevelsen af, at det rent faktisk er muligt at slå en bule i universet, når vi står sammen og gør en indsats for at flytte noget. Eleverne har ikke alene formået at sætte fokus på Børnelungefondens vigtige arbejde - de sikrer også en imponerende donation til Børnelungefondens fortsatte, livsvigtige arbejde, siger Carl Erik Dalbøge, direktør i Team Rynkeby Fonden, der står bag Team Rynkeby Skoleløbet, via en pressemeddelelse.

De fleste af pengene kommer ifølge pressemeddelelsen til at gå til forskning i de mest kritiske lungesygdomme, børn kan rammes af. /exp