Tre talenter venter på pris

Kolding: De tre nominerede til Kolding Elites talentpris er fundet. Det er Mille Gejl Jensen, Mathias Ankerdal og Sebastian Augustinussen. Prisen overrækkes til fritidsfesten fredag den 2. februar. I alt var der indstillet 16 kandidater.

De tre nominerede er alle talenter, der i 2017 har præsteret på højt niveau og gennem flere år har bevist, at de har gode muligheder for at få en stor seniorkarriere.

Mathias Ankerdal, bowling: Allerede som 15-årig skal Mathias Ankerdal for andet år med til en slutrunde med ungdomslandsholdet for U18 spillere. Han har allerede deltaget i flere senior Europatour-turneringer og været med fremme i feltet, hvor han i to af dem har spillet sig i top 30 og distanceret flere af seniorlandsholdsspillerne. I indstillingen betegnes Mathias som et af de største talenter, der er fostret i Kolding, og han spås en stor fremtid. Mathias har i 2017 vundet EM-bronze for hold, Europatuourturneringer, Europatourfinalen samt det danske mesterskab i single og double.

Sebastian Augustinussen, håndbold: Sebastian har godt nok været ude med en skade i efteråret, men han brugte første halvdel af 2017 rigtig godt, hvor han har spillet sin anden sæson som senior for KIF Kolding København. Ved U21 VM viste han et meget højt niveau under hele turneringen, hvor Danmark vandt sølv. Sebastian spillede i alle Danmarks kampe og var den danske markspiller, der fik allermest spilletid. Sebastian endte med at være den næstmest scorende dansker med 38 mål og nummer tre på listen over slutrundens bedste forsvarsspillere.