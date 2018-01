Tre mænd tiltalt for vold på sportsplads, i byen og på gymnasium

Anklageskriftet

Den 34-årige mand, der lige nu er varetægtsfængslet, er tiltalt for vold, grov vold, hærværk samt overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, våbenbekendtgørelsen og knivloven.Den 21-årige mand fra Vamdrup er tiltalt for grov vold, vold, trusler, hærværk, hæleri og for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, færdselsloven og ordensbekendtgørelsen.



Den 21-årige mand fra Kolding er tiltalt for vold, vold mod betjente, trusler, hærværk, at modsætte sig anholdelse, at forhindre politiets arbejde, at nægte at oplyse sit navn til politiet, flugt fra politiet og for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og færdselsloven.