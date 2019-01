Tre mænd sigtet for knivoverfald i Borchs Gård: Der kan stadig være medgerningsmænd på fri fod

Kolding: Tre udenlandske mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding sigtet for det knivstikkeri, der fandt sted i Borchs Gård den 2. september sidste år.

De tre mænd blev anholdt på forskellige tidspunkter i tidsrummet mellem klokken 11 og 11.50 tirsdag. Mændene er henholdsvis 20 og 21 år, mens den sidste ikke ønskede at oplyse sit navn, fordi "han skal dø i morgen (torsdag, red.)", som han sagde i retten.

Sydøstjyllands Politi har flere gange fortalt til JydskeVestkysten, at politiet har haft spor at gå efter, men det vides ikke, hvad der har ført til anholdelsen. Det ville ifølge anklager Anders Koukoumis komme frem under grundlovsfohøret, der foregik bag lukkede døre, fordi der potentielt stadig er medgerningsmænd på fri fod.

Knivoverfaldet fandt sted natten til søndag den 2. september klokken 02.36. En 31-årig mand blev stukket i maven, og man frygtede, at han var blevet ramt i milten. Under den del af grundlovsforhøret, der stadig var åbent for offentligheden, kom det frem, at i alt tre mænd blev overfaldet.