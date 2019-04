Tre måneder efter museumskup: Uerstatteligt kunstværk er som sunket i jorden

Kolding: Der er snart ikke flere spor at gå efter, og når posen af ledetråde er tom, så må efterforskningen stoppe.

Sådan lyder meldingen Frede Nissen, leder af Efterforskningscenter Syd, om jagten på kunstværket Rolexgate, der blev stjålet fra Trapholt nytårsnat.

- Vi har efterforsket en del, men vi har ikke haft et gennembrud. Det betyder, at vi bliver ved lidt endnu, men vi skal også til at kigge på, om vi skal lukke efterforskningen. Der er ved at være udtømt. Det kan være, der er et gennembrud på et tidspunkt, men det er der ikke noget, der tyder på, siger efterforskningslederen.

Det er heller ikke lykkedes for politiet af inde den Kay Bojesen-abe, der blev stjålet fra Trapholt ved et andet tyveri, som fandt sted den 9. december sidste år. Her har man dog formået at finde en frem til 24-årig mand, som er sigtet for tyveriet af aben. Den 24-årige har nægtet at have noget at gøre med tyveriet af Rolexgate, og politiet leder derfor stadig efter gerningsmanden bag det tyveri.

Politiet har bedt offentligheden om hjælp, men det seneste lange stykke tid har de ikke fået nogle tips at gå efter.

- Der kom en del i starten, og det var med til at føre os på sporet af gerningsmanden (den 24-årige, red.), uden at det decideret var det, der gjorde, at vi fandt ham. Men vi hører stadig gerne fra folk, hvis de bliver tilbudt en Kay Bojesen-abe eller hører noget om Rolexgate, siger Frede Nissen.