Tre lokale turist-magneter dyster om pris

Kolding: På både Koldinghus, Harteværket og hos Tobbers mad- og kaffebar blev nyheden om, at de er nomineret som Årets Turismevirksomhed 2017 modtaget med overraskelse og stor glæde.

- Det er da helt vildt for andet år i træk at være nomineret. Det er vi meget, meget glade for. Det er jo en anerkendelse af det arbejde, vi laver her på stedet. Folk lægger mærke til, hvad der sker her på Slotsbanken. Der må være nogen, der synes, vi er gode til at trække turister til byen til glæde for ikke kun os selv men også cafeer og butikker, siger direktør for Koldinghus, Thomas Thulstrup.

Sidste år blev Koldinghus slået af de lokale restauratører Tom Forsberg og Morten Strøh, som driver The Mokka Cafe, Marianen og Vinbaren. Prisen har haft stor positiv betydning for deres beværtninger både i forhold til, at de er blevet mere kendte, men også som et stort skulderklap til medarbejderne. Morten Strøh har en klar favorit til årets titel:

- Koldinghus er jo om nogen kandidat til at vinde den her pris, for det de gør deroppe på slottet er noget, som kommer os alle til gode i midtbyen.