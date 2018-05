Tre livsstils- og tøjbutikker lukker i Kolding midtby

Jeg tror, det er en tilfældighed, at vi lukker på samme tid. Jeg har en god butik, jeg har bare ikke længere mulighed for at være her så meget, som det kræver.

Vil noget andet

Den ældste af de tre forretninger er Butik C, og her forklarer indehaver Camilla Horsted, at hun simpelthen trænger til at prøve noget andet end at drive butikken, som hun har haft i 14 år.

- Jeg er glad for min butik og holder meget af den, men jeg fyldte 40 sidste år og vil gerne prøve noget andet, forklarer hun, som har været glad for årene som butiksejer.

- Jeg kan rigtig godt lide det, og jeg synes, at alle mine år her har været gode, og jeg har haft så mange kunder, der er kommet igen og igen. Så det har været en god by at drive butik i.

Hos nabobutikken Luupe er indehaver Pia Elgaard i fuld gang med ophørsudsalget, og forretningen lukker, når der ikke er flere varer tilbage på hylderne. For Pia Elgaard skal forklaringen findes i et ønske om mere tid.

- Butikken og cafeen er blevet for stort et arbejde for mig. Jeg har en søn på to et halvt år og tvillinger på 15, som jeg også gerne vil have tid til, så jeg kan mærke, at det her er en god beslutning for mig rent privat og for mine børn. Vi har haft nogle rigtig gode år og har kunnet leve af butikken. Så det er en god forretning, jeg har bare ikke mulighed for at være her så meget, som det kræver, forklarer hun.