Tre kandidater kæmper om titlen som Årets Virksomhed

Georg Jensen Damask

Georg Jensen Damask er en af Danmarks ældste virksomheder, og siden 1756 har tekstilvirksomheden dyrket vævningen som håndværk. I showroomet på Dieselvej står den første egetræsvæv, der blev grundstenen til Georg Jensen Damask. Væven er dateret til 1500-tallet.

Virksomheden, der blandt andet sælger sengetøj, viskestykker og duge har haft sorte tal på bundlinjen siden 2004 og har vækstet hvert år lige siden. Georg Jensen Damask forventer, at omsætning i nuværende regnskabsår vokser med på 25 procent. Det betyder endnu en rekord med over to millioner solgte tekstiler.

Tilbage i 2002 blev Peter Hulweg Christiansen ansat som administrerende direktør i en virksomhed, der på det tidspunkt var stærkt økonomisk udfordret. I 2004 blev virksomheden købt af Hviid-familien. Produktionsapparatet var på det tidspunkt så forældet, at produktionen blev flyttet til udlandet. Der er nu syv butikker i Danmark, der er 450.000 loyale kunder i kundedatabasen, og så er firmaet repræsenteret offline i 13 lande og online i 70 lande.