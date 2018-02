Tre indbrud på én nat: Unge knægte fik fat i øl og cigaretter i Fakta

Ved første indbrud blev et vidue ind til Fakta i Vamdrup smadret. Natten til tirsdag var der igen indbrudstyve på stedet, og de lavede de hul i pladen for at komme ind i butikken. Førsteassistent Tina Kipp fortæller, at der også var begået hærværk i butikken, men det er for længst ryddet op. Foto: Søren Gylling