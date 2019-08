- Vi vil samle Koldings Erhvervsliv i én stor forening. Vejen til bæredygtig vækst og udvikling i Kolding går gennem det forpligtende samarbejde mellem erhvervslivet og Kolding Kommune, og for at styrke dette vil vi samle tre erhvervsforeninger i én. Vi står stærkere sammen end hver for sig, siger Pierre Legarth, formand for Foreningen Business Kolding.

Kolding: Ideen om at slå sig sammen har været drøftet i flere omgange i Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd. Men det er blevet ved snakken. Men nu tyder alt på, at Kolding Turistforening og Kolding Handelsråd går sammen med Foreningen Business Kolding.

Foreningen Business Kolding har mere end 500 medlemmer og afholder flere gange årligt store arrangementer. Det var Foreningen Business Kolding, som arrangerede præsident Barack Obamas besøg i Kolding i 2018. Kolding Handelsråd blev etableret i 1988 for at styrke samarbejdet mellem det kommende Kolding Storcenter og City Kolding, og har i dag godt 300 medlemmer. Kolding Turistforening blev etableret i 1895 og har i dag 130 medlemmer.

Bliver kun styrket

De tre foreninger har længe haft et tæt samarbejde, og alle er repræsenteret i Fonden Business Koldings Advisory Board, som arbejder med generel erhvervsfremme i Kolding Kommune, og Fonden Business Kolding fungerer i dag som sekretariat for alle tre foreninger.

Formanden for handelsrådet Gitte Lindbo, der er centerchef i Kolding Storcenter, forventer, at medlemmerne nikker ja til forslaget i september.

- Fordelen er, at vi kan tale med én stemme. Og i dag hænger tingene sammen på kryds og tværs. Har vi ikke nogen turister, så har vi ikke noget handelsliv - og omvendt. Og både handel og turisme hænger sammen med, at vi har et stærkt erhvervsliv. Vi er alle afhængige af hinanden, siger formanden for Kolding Handelsråd.

Det er flere år siden, at ideen blev luftet for første gang, men ændringen af erhvervsfremmesystemet sidste år satte skub i processen, og ændringer i turistindsatsen i hele landet, der fremover mere skal fokusere på større destinationer, har også skubbet til processen.

- Jeg kan faktisk ikke se nogle ulemper. Der bliver nedsat et udvalg under Foreningen Business Kolding, der arbejder med turisme og handel. Vi kommer ikke til at mangle noget, men vi står stærkere sammen, siger Gitte Lindbo.

Formanden for turistforeningen Heidi Kjær, hoteldirektør for Scandic Kolding, er også overbevist om, at medlemmerne af turistforeningen står stærkere i Foreningen Business Kolding.

- Turismeindsatsen konsolideres kraftigt i disse år i færre og større destinationsselskaber. Hvis vi skal holde fast i vores indflydelse, har vi også brug for et tættere samarbejde med resten af erhvervslivet, siger Heidi Kjær.