Tre dages musik for 100 kroner: Kolding-festival har ikke besvær med at finde musiknavne

På Det Gyldne Liv bliver gæsterne opfordret til at deltage i opbygningen og med at skabe installationskunst, performance og scenografi. Arkivfoto: Ludvig Dittmann

Det Gyldne Liv er en de musikfestivaler, der er dukket op indenfor de senere år i Kolding. Festivalen begyndte i 2015, og interessen er stor både hos publikum og musikere. Der er intet problem med at skaffe orkestre til at fylde et program over tre dage.

Kolding: "For fattige til hovedstaden". Sådan lød sloganet, da en række frivillige i 2015 satte strøm til festivalen Det Gyldne Liv, som holder til på Råværket ude på Esbjergvej. Her er det humor, frivillighed og kreativitet på flere planer, som kombineres med en musikfestival over tre dage. Også i år har der været stor interesse for at optræde på festivalen, fortæller Thomas Sørensen, der er en af arrangørerne bag Det Gyldne Liv. - Vi har hvert år en lang liste med bands, som skriver til os for at høre, om de må spille på festivalen. Jeg vil tro, at i starten af marts havde vi allerede booket spilletiderne til alle tre dage, fortæller han. Ud over tretten musiknavne er der også otte dj's, så der vil være musik hele tiden under festivalen. Festivalen adskiller sig ved, at musikken kun er en del af programmet. Udenfor hallen, hvor musikken spiller, er der masser af aktivitet, fortæller Thomas Sørensen. - Der har aldrig været mere indhold, som ikke har med musikken at gøre. Eftermiddagsprogrammet i år er blandt andet udvidet med talks, debatter og en radioproduktion, der kommer til at køre under hele festivalen. Og den kan publikum selv være med til at lave, for vi arbejder meget med, at publikum kan være medskaber og ikke bare gæst, siger han.

Det Gyldne Liv Fra den 18. til den 21. juli er der Det Gyldne Liv-festival i Kolding.



Foto: Joan Anette Karlsen Der er 13 orkestre på programmet til årets Det Gyldne Liv. Musikken spiller indenfor i hallen ved Råværket på Esbjergvej. Arkivfoto: Joan Anette Karlsen

Plads til 500 Det Gyldne Liv vokser altså, men antallet af gæster kan ikke blive meget større, end det er allerede, forklarer Thomas Sørensen. - Der kan være 500 inde i hallen, så vi er faktisk tæt på at nå vores maksimum kapacitet. Hvis vi skal være flere end 500 herude, skal vi overveje at udvide med en ekstra musikscene udenfor, men det har vi altså ikke prioriteret i år. Derimod prioriterer man, at det er en festival, som det unge publikum har råd til. For tre dages festival skal man betale 100 kroner i forsalg - og 150 kroner hvis man køber ved indgangen. - Så det må være en af de billigste festivaler i landet. Vi har altid arbejdet med, at det ikke er pengepungen, som afgør, om man kan komme eller ej. Samtidig med os ligger der en anden festival på Fyn, Fællestival, hvor tre dage koster lidt over 700 kroner, og det, tror vi, kunne holde nogen væk. Vi laver heller ikke festivalen for at skabe et overskud, vi vil helst bare ikke tabe noget på det, siger Thomas Sørensen.

- Vi er ikke mættet Han glæder sig over, at siden Det Gyldne Liv begyndte, er både Blue Bridge i Sdr. Bjert og Markant-festivalen i Jordrup opstået. - Og der er jo også studierock i september. Jeg er stor fan af, at der opstår andre festivaler end Grøn Koncert, for det gør det bare federe at være i en lille by som Kolding, når der er alle de tilbud. Er der plads til endnu flere små festivaler her? - Ja, er er helt klar plads til flere, det er ikke sådan, at vi er ved at blive mættet af festivaltilbud. Men det gælder bare om, at man finder sin niche. Jeg tror ikke, der er voldsomt meget mere plads til noget a la Grøn Koncert, hvor det er de store navne, der trækker, men man kan sagtens lave noget spændende, hvor musikken er en del af det hele, siger Thomas Sørensen, der som eksempel nævner Kolding Get Down, hvor man kombinerer en graffitifestival med masser af musik.