Tre dage til at afhente Pomeranian hund: Kender du ejeren?

Kolding: Sydøstjyllands Politi efterlyser ejeren af en beige Pomeranian tæve. Hunden blev fundet torsdag den 1. august 2019 kl 19.00 på Havesangervej i Kolding.

Hunden har halsbånd på, men ikke noget hundetegn. Kender du hunden eller dens ejer, så kontakt Sydøstjyllands Politi på tlf. 114. Ved fremvisning af dokumentation for ejerskab kan hunden udleveres til ejer. Hvis ejeren ikke melder sig inden 8. august, bliver hunden aflivet eller bragt til dyreinternat, der håndterer det videre forløb, hvis ejeren ikke findes. Her vil hunden blive undersøgt for skader samt tjekket for eventuel chip eller tatovering. Hvis ejeren kan identificeres, kontakter politiet ejeren. Vedkommende vil som regel skulle betale en bøde for overtrædelse af hundelovens §3. Ejeren skal som hovedregel også betale omkostningerne i forbindelse med afhentningen og opbevaringen af hunden, oplyser politiet. Politiet har ikke mulighed for at imødekomme henvendelser fra borgere, der ønsker at adoptere hunden.