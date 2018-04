Travl forårsnat for politiet i Kolding

Kolding. Politiet havde travlt i Koldings natteliv natten til lørdag, hvor adskillige unge mænd havde fået for meget indenbords.

Vagtchef Stig Simonsen fra Sydøstjyllands Politi fortæller om i alt seks episoder, hvor politiet greb ind - første gang i Borchs Gård klokken 01, da en 29-årig mand var på vej væk i sin bil, selvom han var for fuld til at køre.

Og så stod den ellers på gadeuorden flere steder i og omkring Jernbanegade. Ved 03.30-tiden måtte en gruppe unge kaldes til orden ved Twei Grosse Bier Bar, fordi de truede en dørmand med flasker og tilråb.

En halv times tid senere viste en 24-årig mand sit ubehag ved politiet på Akseltorv ved at vise patruljen sin såkaldte "fuck-finger", kort efter blev en 19-årig knægt snuppet med 0,4 gram kokain på sig, og klokken lidt over fem kunne en 18-årig ikke styre sit temperament i Jernbadegade, hvor han optrådte opfarende og voldeligt. Den unge mand blev kørt væk fra stedet af politiet "for at blive kølet af", som vagtchefen udtrykker det.

Politiets sidste opgave i nattelivet var at sigte en 19-årig mand fra Sdr. Bjert for at overtræde ordensbekendtgørelsen, fordi han tissede op ad en søjle ved Den Spanske Trappe.