Travl dag: Hotel leverer mad til 250 mennesker

- Vi ved, at maden altid er god her, siger Anne Lauritsen, der foruden datteren skal holde nytårsaften med sin mand og nogle venner. Tidligere stod hun og hendes veninder i køkkenet det meste af dagen og forberedte nytårsmiddagen. I dag har hun både slappetaf og lavet regnskab.

For Anne Lauritsen fra Fjelstrup og hendes datter, Malene, der er hjemme på ferie hos forældrene fra Sydengland, hvor hun bor, er det fjerde år, de bestiller mad udefra nytårsaften. Kun én gang har de fået maden fra et andet sted end det lokale hotel, men det var ikke så godt, så nu er de tilbage der.

Men ligesom de seneste år sælger hotellet en nytårsmenu ud af huset, så folk kan bruge årets sidste dag på at slappe af i stedet for at stå i køkkenet.

Ferie venter

For Morten Beck Jensen er det heller ikke første gang, han og hans kone får nytårsmad fra Brødremenighedens Hotel. De har kun bestilt til de to, for døtrene på seks og 11 år vil hellere have hjemmelavede kyllingenuggets og nachos.

- Maden herfra har en fantastisk kvalitet. Det er noget af det bedste, man kan få, og v ville jo ikke have en chance for at lave noget, der var lige så godt, siger Morten Beck Jensen.

For Per Højgaard og hans samlever Else Marie Jakobsen er der ikke blevet slappet meget af. Juleaften leverede de mad til Brændkjærkirken og Dreyershus i Kolding og 200 private, og i dagene derefter stod den på forberedelse af nytårsmenuen.

- Men nu holder vi også 14 dages ferie, fortæller Else Marie Jakobsen.