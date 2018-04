Travl billardweekend i vente

Kolding: Billardklubben Frem går en spændende weekend i møde - med ikke mindre end to landsfinaler i henholdsvis 1. division keglebillard og 2. division 3-bande carambole.

I 1. division - keglebillard har BK Frem hjemmebane, hvor BK Søborg kommer på besøg. Søborg kommer med et holdgennemsnit på 42,57 for hele sæsonen, hvor BK Frem har 59,41, så det ser ud til at blive nogle lige kampe, hvor BK Frem stiller med det hold, der har spillet sammen hele sæsonen, nemlig Allan Kjærsgaard, Benny Kjærsgaard, Sebastian Skøtt og Bjørn Aalsing. Man håber, at mange af klubbens medlemmer møder frem og støtter op om holdet. Kampene bliver også vist på You Tube

I 2. division - 3 bande carambole afvikles landsfinalen i Aalborg Billard Klub mod de øvrige hold, som er henholdsvis Skagen BK, der møder med et holdgennemsnit på 0,619, BK Frem med 0,617 og BK Amagerbro med 0,519 i holdgennemsnit.