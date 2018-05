Trapholt kombinerer kunst og yoga

Kolding: På Trapholt kan forældre og deres babyer netop nu kombinere yoga og kunst. For hver den første torsdag i måneden mellem 11 og 12.30 er der Trapholt Tumlinger. Næste gang er således torsdag den 3. maj. Her får deltagerne en introduktion til en udstilling og høre om tankerne bag udstillingen. Dernæst guides de igennem en mindful kunstoplevelse sammen med babyerne. Det hele afsluttes med en mild yoga, der er tilrettelagt, så både deltager og baby får noget ud af det.

Man behøver ikke at have prøvet yoga før, og der vil være tid til at skifte ble og made undervejs. Trapholt stiller yogamåtter til rådighed, men det kan være en god idé at medbringe et tæppe.