Trapholt i slutspurt inden åbning af årets satsning

Kolding: 25.000 byggeklodser ligger klar til Trapholts gæster. Og to store udstillingslokaler - det ene i to etager - er ryddet for at gøre plads til Kay Bojesen, der er en af landets mest populære designere. Ja, det er ham med aben. Han er omdrejningspunktet for udstillingen "Kay Bojesen - Humøret i Dansk Design", som åbner på torsdag.

Allerede onsdag ankommer de første 500 gæster, der er tilmeldt på forhånd til ferniseringen af Trapholts store satsning for i år. Satsningen suppleres af en bog, som udkommer sammen med udstillingen.

Alle sejl er med andre ord sat til for at gøre udstillingen til en succes. Det er halvandet år siden, at museumsinspektør Katrine Stenum og kurator Sara Staunsager gav sig til at dykke ned i Kay Bojesens store arkiv for at samle det omfattende materiale til udstillingen og den medfølgende bog.

- Det er ekstraordinært mange genstande, vi har samlet sammen til denne udstilling i forhold til, hvad vi er vant til. Der er omkring 1000 genstande fordelt rundt omkring i udstillingen, og hertil kommer så de 25.000 byggeklodser, der ligger i et rum for sig selv, fortæller Bettina Aude Parastar, der er kommunikationsansvarlig på Trapholt.

Byggeklodserne er præcise kopier af dem, Kay Bojesen skabte til datidens børneværelser. De er ikke længere i produktion, men Trapholt har fået dem fremstillet særskilt til udstillingen.