Museumsdirektør Karen Grøn kan glæde sig over, at Trapholt har mange og glade gæster. Det fremgår af den seneste årsrapport, som lå klar lige før sommerferien.

Gæsterne har tomlen opad, når de vurderer et besøg på Trapholt. I sin seneste årsrapport kan museet glæde sig over, at der ikke kun er glade gæster - der er også mange af dem.

Kolding: Hvis man møder en person, der har besøgt Trapholt, så er der stor sandsynlighed for, at vedkommende er gået glad hjem fra kunstmuseet. I Slots- og Kulturstyrelsens nationale undersøgelse giver gæsterne i gennemsnit 8,5 point ud af 10 mulige, når de skal vurdere den samlede oplevelse på Trapholt. Det fremgår af den seneste årsrapport for 2018, som blev gjort færdig lige før sommerferien. Gæsterne har også lyst til at anbefale et besøg på Trapholt. Faktisk scorer museet 13 procent højere end landsgennemsnittet af kunstmuseer, når man måler på, om gæsterne vil anbefale et besøg til andre. - Helt overordnet viser tallene, som fremgår af årsrapporten, at skibene sejler i den rigtige retning, siger museumsdirektør Karen Grøn. Hun glæder sig over, at der kommer mange gæster, og at de er glade for besøget. Begge dele er vigtige. - Vi ønsker ikke at være et kænguru-museum. Og med det mener jeg, at vi ikke jagter de store udstillingsbrag kun for at få publikumstallet til at gå op det ene år, mens det så falder brat igen det næste. Vi arbejder med at skabe et bæredygtigt museum, hvor tingene stille og roligt forbedrer sig hen over en strategiperiode, fortæller Karen Grøn.

Værdifuldt museum Årsrapporten sandsynliggør også, at Trapholt spiller en stor økonomisk rolle for sit lokalområde.



Ved 82.994 gæster (heraf fratrækkes skolebørn) giver det en omsætning i samfundet på cirka 13 millioner kroner udover Trapholts egen omsætning, hvoraf cirka 8,5 millioner kroner er i lokalsamfundet.



Endvidere skabes cirka 17 arbejdspladser i samfundet. Trapholts egne ansatte er ikke talt med i beregningen.



Herudover bidrager museet til samfundsøkonomien gennem skatter og afgifter.



Til beregningen er brugt den såkaldte ABS-model, som bruges af attraktioner til at belyse værdien for det omgivne samfund.

Stadig ambition om udvidelse Museumsdirektøren hæfter sig ved, at Trapholt gradvist har løftet sit niveau, når det gælder antallet af gæster. Engang lå niveauet stablit omkring 50.000 gæster årligt, så 60.000 og 70.000, og i den strategiperiode, som netop er afsluttet, er besøgstallet ved at stabilisere sig omkring 80.000, står der i årsrapporten. Dermed trækker det seneste besøgstal for 2018 i den rigtige retning med sine knap 83.000 gæster, selv om det stadig er en nedgang i forhold til året forinden, hvor rekordmange - over 92.000 - besøgte Trapholt. Det år stikker dog ud af én bestemt årsag, vurderer Karen Grøn. - Det skyldes i høj grad, at vi det år åbnede Kvium-udstillingen, og den viste sig at trække et utroligt stort publikum. Museumsdirektøren fortæller, at i strategiperioden for 2015-2018 nåede Trapholt alle sine pejlemærker. På nær ét. Det lykkedes ikke at få det afgørende gennembrud i forhold til en udvidelse af museet. - Min opfattelse er, at de store fonde har haft deres opmærksomhed rettet mod aktiviteter, der kan skabe fællesskaber og det gode liv, hvilket i sig selv er en rigtig god ting, men det betyder bare, at vi ikke har haft så let ved at skaffe midler til vores ombygning. Det ændrer dog ikke på vores ambitioner. Nu er vi inde i en ny strategiperiode, og vi håber fortsat på, at vi kan lykkes med at udvide Trapholt med en større udstillingssal, siger Karen Grøn.

Gode donationer Der er mange andre interessante tal i den nye årsrapport. En af de ting, som peger både bagud og fremad, er opgørelsen over museets mange nyerhvervelser, som nu indgår i den permanente samling. Det er en meget lang liste med værker indenfor både kunst, design og kunsthåndværk. - Vi kan godt mærke, at vi har fået styr på vores indsamlingsplaner, så det er de helt rigtige ting, vi får anskaffet os. Og vi har været heldige, at der i 2018 var mange gode donationer, som er med til at udvide samlingen, siger Karen Grøn.