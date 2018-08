Transportvirksomhed med 64 mand bygger domicil i Kolding

- Det her giver muligheder for, at vi kan komme videre, når vi får lagerplads, siger Frank Pedersen.

Virksomheden har i snart 22 år kørt kurerkørsel og pakker for TNT. Derudover har virksomheden en del eventkørsler, hvor de transporterer lys og lyd til koncerter, og firmaet løser opgaver for en del speditionsfirmaer. Men det er TNT, der er den største kunde, og virksomheden har blandt en del af TNTs kørsel ud af Danmark.

Kolding: FP Transport flytter adressen fra Gesten og bygger nyt domicil på Venusvej. Her får virksomheden et byggeri på i alt 1.200 kvadratmeter, der består af 200 kvadratmeter kontor, 600 kvadratmeter lager og 400 kvadratmeter værksted, hvor lastbiler og trailere kan serviceres.

Ejeren kører selv

Ejeren af FT Transport har netop købt grunden på 7.200 kvadratmeter, og hvis tingene flasker sig, kan firmaet flytte ind omkring årsskiftet 2019.

- Vi servicerer selv vores egne lastbiler, så nu slipper vi for at køre bilerne fra Kolding til Gesten og tilbage igen. Det gør tingene meget nemmere, at vi får base i Kolding, siger Frank Pedersen, der som vognmand holder fast i at selv at komme rundt på landevejene.

- Jeg kan ikke sidde på et kontor en hel dag. Det bryder jeg mig faktisk ikke om. Jeg har selvfølgelig nogle pligter, men jeg vil gerne ud til kunderne. Jeg har nogle dygtige folk på kontoret, og det er derfor, det kan lade sig gøre. Men jeg synes, det er vigtigt, at jeg viser mig. Jeg møder jo selv chaufførerne, når de møder ind. Så får jeg lige hilst. Det gør en forskel, at jeg ved, hvad der rører sig, siger Frank Pedersen.