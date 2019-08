Transportfirma udvider for femte gang på ti år: Plads til ekstra 3000 biler

Dansk Auto Logik, der håndterer biler for bilforhandlere, har købt yderligere 45.000 kvadratmeter i Vamdrup, og gør nu klar til at asfaltere arealet. Autotransportøren får dermed samlet 350.000 kvadratmeter. Det er den femte større udvidelse de s

Vamdrup: Lige nu står der cirka 11.000 biler parkeret hos Dansk Auto Logik i Vamdrup. Med udvidelsen bliver der plads til op mod 14.000 biler. Dansk Auto Logik har i flere omgange udvidet pladsen i Vamdrup, hvor der i dag er cirka 210 medarbejdere, og derudover kommer de cirka 70 ansatte i afdelingen i Ringsted. Samlet håndterer virksomheden cirka 400.000 biler om året. Udvidelsen på Pantonevej i Vamdrup betyder, at arealet nord for hovedkvarteret bliver større end den oprindelige plads, der er synlig fra Koldingvej. Samlet får virksomheden 350.000 kvadratmeter i Vamdrup. - Vi har i foråret købt et stykke jord af Vamdrup Specialtransport. Vi har i perioder lejet stykket, når vi har haft ekstra behov. Men nu har vi købt det, og det ligger jo fint i forhold til vores nuværende arealer, og da vi fortsat har brug for mere plads, så har vi besluttet at asfaltere stykket, siger administrerende direktør Kurt Rath, der har stået i spidsen for vækstvirksomheden i 10 år. Den aktuelle udvidelse er den femte større udvidelse i denne periode.

Kort om Dansk Auto Logik Dansk Auto Logik er den største autotransportør i Danmark. Virksomheden beskæftiger i dag ca. 300 medarbejdere. Virksomhed løser opgaver indenfor modtagelse, montering, klargøring og opbygning. Virksomheden er ejet af grundlæggeren Bent O. Jørgensen, som stiftede firmaet i 1962.

Foto: Maria Tuxen Hedegaard Udvidelsen i Vamdrup er en investering på et tocifret millionbeløb. - Vi tror ikke, at vi ser samme vækst som siden finanskrisen. Men bilsalget vil fortsætte på et højt niveau, siger administrerende direktør Kurt Rath. Arkivfoto: Maria Tuxen Hedegaard

Går fremad Virksomheden har fra 2014 til 2018 løftet omsætningen fra 239 millioner kroner til 409 millioner, og i de fem år har overskuddet før skat svinget mellem 23,3 og 30,8 millioner kroner. Væksten skyldes et fortsat højt bilsalg, mere leasing og at de at største forhandlere "bruger" Dansk Auto Logik som et lager. - Vi kan se, at leasingsalget fortsat er stigende, og at kunderne har bilerne i kortere perioder. Så helt generelt bliver biler udskiftet hyppigere, og imellem de to salg er der brug for, at bilerne står et sted. Samtidig ser vi en konsolidering i forhandlernetværket. Nogle af forhandlerne, der ligger i byområder, vokser ud af deres matrikel, og har brug for ekstern opbevaringsplads, og så bruger de os. Når den fabriksnye bil ankommer, så lader de bilen stå, til de skal bruge den, siger Kurt Rath. Udvidelsen af pladsen i Vamdrup med opkøbet af grunden og asfaltering er en investering på et tocifret millionbeløb. Og beslutningen har været vendt og drejet. - Det er en beslutning, som vi har overvejet meget nøje. Vi investerer i et produktionsapparat, der kun kan bruges til opbevaring af biler, og falder behovet lige pludselig, så står vi med investeringer, der ikke har ret meget værdi. Vi er sårbare overfor udviklingen i branchen. Omvendt så har vi indgået nogle kontrakter med folk, som vi selvfølgelig skal overholde i forhold til at opbevare deres biler.

Ikke nye udvidelser Bilsalget har kørt i et højt gear i flere år. Hvor er vi på vej hen nu? - Vi lytter jo meget til de importører, som vi samarbejder med. Men der er ikke nogen af dem, der på nuværende tidspunkt fortæller os, at bilsalget er kunstigt højt. Samtidig ser vi den her hyppigere udskiftning af biler. Og det er ret tydeligt, at bilfabrikkerne fortsat presser på for at holde salget oppe. Vi tror ikke, at vi ser samme vækst som siden finanskrisen. Men bilsalget vil fortsætte på et højt niveau. Hvornår skal I så udvide igen? - Svaret er det samme som de sidste mange gange. Vi tror ikke, at vi får behovet i lang tid, siger Kurt Rath.