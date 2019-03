Transport- og logistikkoncern udvider lagerhotel med 8300 kvadratmeter

H. Daugaard er gået i gang med at udvide sit lagerhotellet i Vamdrup, så virksomheden samlet får 25.000 kvadratmeter under tag.

- Lige nu har vi 16.500 kvadratmeter under tag, og med tilbygningen øger vi nu lageret med 50 procent, når vi lægger 8.300 kvadratmeter til. Udvidelsen er foranlediget af væksten inden for byggematerialer, hvor vi har oplevet en relativ stor vækst de seneste par år, siger direktør Palle Mogensen.

Virksomheden har været i Vamdrup siden slutningen af firserne, og det er særligt muligheden for at modtage varer via jernbanen, der tæller på plussiden.

Den internationale transport- og logistikkoncern, der har hovedsæde i Kolding, beskæftiger omkring 200 medarbejdere, og driver blandt andet et lagerhotel i Vamdrup, hvor virksomheden oplagrer og plukker for deres industrikunder.

Transport- og logistikkoncernen H. Daugaard blev grundlagt på havnen i Kolding i 1915. Virksomheden har hovedkontor i den gamle toldbygning for enden af havnen i Kolding. I 1989 etablerede virksomheden et kemilager i Vamdrup, hvor virksomheden håndterer cirka 20.000 pallepladser for nogle af Europas største kemikunder. I 1994 udvidede virksomheden med lagerfaciliteter i Vejle.

Et større spadestik

Lagerhotellet justerer op og ned på mandskabet i forhold til højsæsonen, men i gennemsnit er der omkring 20 medarbejdere på lagerhotellet, og de kan se frem til fem nye kollegaer, når lageret står færdigt i slutningen af året.

Det har været afgørende, at medarbejderne i Vamdrup har ekspertisen med at håndtere mange paller, lyder det fra administrerende direktør Michael Frihagen.

- Vi har selvfølgelig jernbanen, og det er udgangspunktet for lagerhotellet i Vamdrup. Men så har vi også nogle medarbejdere, der har en stor know how, hvilket er rigtig vigtigt i forhold til, at vi har valgt at udvide netop i Vamdrup, siger Michael Frihagen.

Hvilken betydning har det haft for beslutningen, at byrådet har besluttet at afvikle Kolding Havn?

- Det har ikke spillet ind. Vi har drevet lager hotel i Vamdrup siden slutningen af firserne og har udvidet i flere omgange, og nu tager vi et spadestik af de lidt større. Men det er jo meget naturligt, at man samler sine aktiviteter inden for et felt på samme lokalitet, siger Michael Frihagen.