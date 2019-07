Kolding: En større renovering af Ålykkegade i perioden den 5. august til 25. oktober kommer nødvendigvis til at påvirke trafikken på stedet. Den nederste del af Ålykkegade blev renoveret i 2012, og nu er turen kommet til strækningen mellem Skovbogade og Harths Alle, som får den helt store tur med nye kørebaner og fortove.

- Når vi laver en så omfattende renovering, kan det ikke undgås at give gener for beboerne på Ålykkegade og for de mange andre børn og voksne, der færdes i området, siger anlægsingeniør Lene Pilt, i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

I hele perioden vil Ålykkegade være lukket for al trafik bortset fra gående. I stedet etableres omkørsel via Skovbogade og Marcus Alle.

- For parkering henviser vi til p-arealet ved daginstitutionen Under Egen i bunden af Ålykkegade. Vi mærker arealet op med nye båse, så der bliver plads til flest muligt biler, oplyser Lene Pilt.

Når renoveringen er færdig til efteråret, vil strækningen formentlig være lidt ujævn at køre på. Men det er kun midlertidigt. De nye kørebaner skal have tid til at sætte sig, og i 2020 bliver vejen jævn og komfortabel at køre på, når der lægges nyt slidlag på hele Ålykkegade fra Vestre Ringgade til stien efter spejderhuset.