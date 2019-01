Der er brug for mange millioner til vejinvesteringer, hvis trafikken i Kolding skal glide nogenlunde fremover. Men kommunens trafikeksperter arbejder også med andre metoder for at løsne trafikknuderne.

Kolding: Du holder stille for rødt lys. Omsider skifter det til grønt, men det tager lang tid, før køen begynder at rulle dernede, hvor du holder. Så bliver det rødt igen oppe foran, og du nåede heller ikke med over denne gang. Bilkøen er så lang, at den nu blokerer krydsene bagude. Sådan vil situationen være i myldretiden i 13 vejkryds rundt omkring i Kolding indenfor de næste fem år, hvis politikerne og kommunen ikke griber ind med meget store investeringer og andre tiltag. Det forudser Kolding Kommunes trafikmodel, som kan fremskrive trafikken og vurdere de fremtidige belastninger på vejnettet. Kun for to af krydsenes vedkommende er der sat penge af til udbedringer - nemlig krydsombygningen ved Vestre Ringgade og Tøndervej til 28 millioner kroner og ombygningen af krydset ved Højvangen og Korsvej til 11 millioner kroner. Trafikchef Martin Pape kan ikke sige, hvor store beløb der er brug for til at mindske de problemer, der ifølge trafikmodellen vil opstå de næste fem år. - Nu skal vi først have tegnet nogle løsninger, og så er vi klar til at give et bud inden sommerferien næste år. Men det er mange penge, siger han.

Flere biler Der er flere og flere, der har bil i Kolding Kommune.I 2007 havde 34.148 borgere en bil. I 2017 var tallet steget til 43.348 - svarende til en stigning på 23 procent.



Samtidig er trafikken steget på landevejene i Kolding med fem procent og i Kolding by med 3,5 procent.



Desuden pendler flere og længere. Hver dag pendler knap 20.000 ud af Kolding Kommune, mens godt 14.000 pendler ind.



Kilde: Kolding Kommune

Investeringsfonden Baggrunden for trængslen på vejene i Kolding er, at der er kommet væsentligt flere biler på vejene i kommunen end forventet. Tidligere har væksten ligget på 1-1,5 procent om året, men i 2016 strøg den op på tre procent. - Samtidig er trafikken steget med fem-syv procent ude på motorvejen, som vi er så tæt forbundet med. Hvis der sker det mindste ude på motorvejen, så brager det ind i Kolding, forklarer Martin Pape. Er Kolding kommet for sent i gang med at udbygge vejnettet til den øgede trafikmængde? - Nej, man ser det samme mønster andre steder. Den trafikvækstrate, vi har nu, har vi aldrig oplevet før. Alt gik i stå under finanskrisen. Nu er vi i gang igen og skal indhente den vækst, vi ikke fik under finanskrisen. Det er det, vi mærker på vejnettet, siger trafikchefen. Og det er ikke nok at udvide krydsene, understreger han. - Vi har også brug for nye veje som den sydlige omfartsvej, og så skal vi udnytte motorvejen så meget som muligt. Den er vores ringvej, siger Martin Pape, som også nævner andre metoder til at aflaste vejnettet i myldretiden. For eksempel opretter kommunen gratis parkerings-pladser til pendlerbiler med en eller flere passagerer, etablerer intelligent styring af lyskrydsene, så flest muligt oplever grøn bølge, og et nyt initiativ via et privat firma skal formidle private parkeringspladser i Koldings midtby, så de kan udnyttes, mens ejerne selv er afsted på arbejde. - På den måde kan vi komme af med noget af den parkeringssøgende trafik i myldretiden, siger Pape.

Borgmester Jørn Pedersen (V) påpeger, at Kolding Kommune har brugt 200 millioner kroner til infrastuktur indenfor få år. - Det er godt, for ellers stod vi overfor en helt uoverskuelig opgave. Men trafikmodellens beregninger viser jo, at vi vitterligt skal kæmpe alt, hvad vi kan, for at få trafikken uden for byen blandt andet ved hjælp af en ny omfartsvej ved Skartved og en ny motorvejstilkørsel ved Vranderupvej i Seest. Det forudsætter så, at motorvejen udbygges med det tredje spor, og det må vi presse på for politisk. For hvis man ikke har tillid til, at man kan komme frem på motorvejen, så kører man ikke derud, siger borgmesteren. Han oplyser, at Kolding Byråd i januar skal tage stilling til, hvordan kommunens investeringsfond, som vil rumme op mod 300 millioner kroner de næste fire år, skal anvendes. Her vil blandt andet en krydsudvidelse ved Ndr. Ringvej og Jens Holms Vej og den sydlige omfartsvej blive drøftet, siger Jørn Pedersen.