Trafikformand: Nu skal der bygges et p-hus i midtbyen

Kolding: Der er brug for et stort parkeringshus i midtbyen, og pengene til det skal findes, når politikerne samles for at forhandle Kolding Kommunes 2020-budget på plads til efteråret.

Det mener formanden for byrådets trafikansvarlige udvalg, Jakob Ville (V) fra teknik- og boligudvalget.

- Som det ser ud lige nu, mangler vi 1000 p-pladser i bymidten, og der er mange projekter på vej, som udløser et behov for yderligere 2000 i de kommende år. Så vi er nødt til at være ret hårde på at kræve af investorer og bygherrer, at de skal fremskaffe de p-pladser, der er brug for til deres byggerier, og som kommune må vi se ind i, at der er behov for et parkeringshus nu, siger Jakob Ville.

Han siger, at et centralt p-hus bliver et af hans helt store ønsker til budgetforhandlingerne.

- Og det har jeg orienteret min borgmester om, tilføjer Ville, der ikke vil pege på nogen konkret placering.

Udvalgsformanden bifalder de initiativer, som by- og udviklingsforvaltningen har sat i gang for at afhjælpe manglen på parkeringspladser for især dem, som har deres arbejdsplads i midtbyen. Og så opfordrer han private p-plads-ejere i midtbyen til at udleje deres p-pladser i dagtimerne, mens de selv er på arbejde.

- Det er også en fordel i forhold til at holde ubudne gæster væk, at der holder en bil på husets parkeringsplads i dagtimerne, påpeger han.