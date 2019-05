Trafikformand: Finesserne må vente i vejprojekterne

- Der kommer måske ikke lige reflekslys på stien, eller en vejbane bliver lidt smallere, men uden at det gør noget. Det er ligesom hjemme i husholdningen, hvor man også nogle gang må tage hjem fra ferie et par dage før for at få pengene til at slå til. Det handler om, at vi skal køre lidt længere på literen, siger Jakob Ville (V).

Sådan beskriver formanden for byrådets trafikansvarlige udvalg, Jakob Ville (V) fra teknik- og klimaudvalget, følgerne af den 10 procents-besparelse, som byrådet har lagt ned over en stribe anlægsprojekter på 2019-budgettet.

Orden i huset

10 procents-besparelsen rammer eksempelvis en ny højresvingsbane ved Ny Esbjergvej, som nu skal anlægges for 93.000 kroner mindre, end by- og udviklingsforvaltningen havde beregnet den til at koste.

- Så ja, i forhold til de skøn, forvaltningen har lavet fra start, bliver det lidt dårligere, men uden at det gør rigtig ondt, og uden at det går ud over sikkerheden.

- At en kørebane bliver 40 centimeter smallere betyder jo ikke, at slidlaget bliver tyndere. Og så må noget udsmykning eller lys måske vente til senere, når vi får råd. Jeg er først og fremmest optaget af, at vi skal holde budgettet, og at der er orden i mit hus, siger Ville.