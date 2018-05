Træneren har sat gang i dansen på det røde grus i Seest

Tennisafdelingen i Seest Boldklub har det seneste år oplevet en eksplosion i antallet af medlemmer. Fra at være 12 medlemmer i 2016 var der sidste år 67 i klubben, og formanden forventer, at stigningen fortsætter.

Kolding: Træneren har lagt ketcheren til side og bedt børnene gøre det samme. Han står på det røde grus på tennisbanen i Seest Boldklub med en gul bold i hænderne.

Øvelsen, han er i gang med at introducere børnene for, foregår i par. Børnene skal kaste bolden til hinanden og forestille sig, de er i gang med at slå til bolden med ketcheren.

- I skal rotere i kroppen. Prøv at overdrive. Det kan godt være, det ser åndssvagt ud, siger træner Hans Martin Brøndum, mens hans imiterer et tennisslag ved at føre sin arm næsten udstrakt frem, mens han drejer i kroppen som en danser.

- Husk, når I prøver at lave et tennisslag og synes, det er svært, at det ikke er meget anderledes end at kaste bolden sådan her.

Det er kun andet år, der i Seest Boldklubs tennisafdeling er en træner, der kan vise og fortælle, hvordan medlemmerne skal bære sig ad på banen. Og netop træneren er en af årsagerne til, at afdelingen det seneste år har oplevet stor succes.