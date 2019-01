Gennem 26 år har der været festival for træskulpturer i Højer, og nu er det håbet, at de internationale motorsavs-kunstnerne også kan komme til Kolding. Kulturudvalget har bevilget de første 70.000 kroner til ideen.

Kolding: Motorsavene kommer til at brumme og brøle i Nicolai-gården, hvis det lykkedes at skabe den første udgave af Kolding Art Jam. Og man er godt på vej. Kulturudvalget har i hvert fald bevilget de første 70.000 kroner, der skal bruges til at skabe en ugelang begivenhed, hvor internationale trækunstnere skal fræse skulpturer ud af tunge stykker egetræ.

Arrangementet er en udløber af Højer Art Jam, der har en 26 år lang historie. I den lille sønderjyske by er der hvert år en festival, hvor kunstnere skaber en række nye træskulpturer med deres motorsave.

- Det kunne være spændende også at komme til Kolding, fordi byen har et godt ry som kulturby, hvor der sker mange spændende ting i forvejen, fortæller Steffie Pedersen, der er formand for Højer Art Jam.

De seks kunstnere skal først arbejde i Kolding i en uge, inden de flytter til Højer og tager fat på festivalen dér.

- Men de to arrangementer vil være meget forskellige, så for publikum vil der være noget nyt at opleve begge steder, mener Steffie Pedersen:

- For det første er det forskellige skulpturer, kunstnerne arbejder på i de to uger, og for det andet er Kolding en langt større by, hvor man kan placere arrangementet i en gård i midtbyen, Højer er en mindre by, men til gengæld har festivalen en lang tradition her, og den er også større, fordi der også er andre kunstformer involveret.