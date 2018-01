Træ, hudpleje og interiør: De kan blive Årets Iværksætter

Årets iværksætter

Tildeles en eller flere personer, som har etableret eller overtaget en virksomhed i Kolding Kommune inden for de seneste tre kalenderår. Iværksætteren skal have udvist et bemærkelsesværdigt engagement og initiativ i Kolding Kommune. Vedkommende skal også være rollemodel for andre.



Vinderen findes ved afstemning under Business Koldings prisfest Award'18 den 21. februar.



Ud over Årets Iværksætter uddeles også Årets Initiativpris, Årets Turismevirksomhed og Årets Virksomhed.