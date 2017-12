Traditionsrigt nytårsløb foregår nu også på cykel

Kirsten Rungholm fortæller, at der er cirka 70 tilmeldte, hvilket svarer til antallet de seneste par år. Det første år, løbet foregik, deltog 15-20 løbere. En er dem er Elsa Baum, der står og venter på startskuddet med sin cykelhjelm under armen. Hun har været med til nytårsløbet otte gange før, men i år er hendes rolle lidt anderledes end normalt. Hun er nemlig guide på mountainbike-ruten.

- Vi har valgt at udvide tilbuddet med en mountainbike-rute, fordi vi gerne ville forny os lidt. Det er vigtigt at gøre, selvom nytårsløbet er traditionsbundet. På den måde kan vi også tiltrække de mennesker, der gerne vil køre mountainbike, siger Kirsten Rungholm, der er en af arrangørerne bag nytårsløbet.

Hygge og samvær

Det er Hjarup Runners, der står bag årlige nytårsløb, og selv om mange af deltagerne er garvede løbere, bliver der ikke spurtet for at komme først målstregen. Den findes nemlig slet ikke. Hyggen og samværet er nemlig først og fremmest i højsædet.

Men selvom man altså har startet et nyt initiativ med en mountainbike-rute, har arrangørerne ikke glemt de gamle dyder. Traditionen tro samles deltagerne på Mejeriet til kaffe, hjemmebagt kransekage og boller og ikke mindst champagne klokken 15.

- Det er et kendetegn for løbet, lige som det er et kendetegn, at vi er et stort hold, der samarbejder om nytårsløbet. Der er mange, der giver en hånd med, eksempelvis dem, der bager og vores guider, siger Kirsten Rungholm.