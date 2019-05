Tradition er reddet: Bjarne skal nok hejse flagene i Christiansfeld

Bjarne Nielsen elsker Dannebrog. Han er flagbærer gennem flere år hos Haderslev Garderforening, og nu påtager han sig ansvaret for at hejse flagene i Christiansfeld, når der er noget, som skal markeres.

Christiansfeld: "Tradition i fare for at uddø". Sådan lød den ildevarslende overskrift på en artikel i JydskeVestkysten, hvor vi tidligere på måneden skrev om, at man ikke kunne finde en afløser til Claus Sprenger, som gennem ti år har sørget for, at Dannebrog på mærkedage og ved særlige lejligheder er gået til tops på flagstængerne i og ved Christiansfeld.

Men nu er traditionen sikret. Torsdag eftermiddag mødtes Claus Sprenger med Bjarne Nielsen for at overdrage ham nøglerne til bygningen, hvor flagene ligger opbevaret. Her er Dannebrog, som passer både til fire, seks og otte meters flagstænger, og de er alle foldet pænt og pakket i kasser.

- Ja, nu må du nok vænne dig til at få en del positive bemærkninger. Jeg har i hvert fald aldrig fået andet en ros, når jeg har været rundt for at hejse flagene, smiler Claus.

Han fortæller, at det tager ham omkring en time at hejse flagene i Christiansfeld - og omtrent det samme, når de skal pilles ned igen. Og flagruten på seks kilometer kommer han til at savne.

- Det er lidt vemodigt at give nøglen videre, men det er desværre en beslutning, som ens helbred er med til at træffe, siger Claus Sprenger.