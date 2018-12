Toves første løn for en sommers arbejde var en permanent af håret og en omsyet jakke

Her er Tove Jepsen 11 år. Dengang var hun ude at tjene som ung pige i huset hos sin onkel og tante. Hun skulle blandt andet hjæpe med at varte sin gamle bedstefar op. Hendes krøller var en del af hendes første løn. Ud over en gang permanent af håret fik hun en omsyet jakke for en sommers arbejde. Privatfoto