Tosprogede børnefamilier er blevet trukket i børnepenge

Allerede i dag skal kommunerne sikre, at treårige børn kan tilstrækkeligt dansk, også selv om de bliver passet derhjemme. Hvis forældrene ikke vil samarbejde om en sprogscreening, kan de trækkes i børnepenge, og det er sket et par gange i Kolding.

Kolding: Hvis regeringens ghettoudspil vedtages, vil der ske en stramning af de nuværende regler, der skal sikre, at børn med tosproget baggrund lærer dansk allerede fra en tidlig alder.

Udspillet omfatter et forslag om at sende alle børn i udsatte boligområder som for eksempel Skovparken/Skovvejen og Munkebo i dagpleje eller daginstitution fra etårs-alderen. Forældre, der ikke overholder dette, skal have stoppet udbetalingen af børneydelsen.

Men allerede i dag har kommunen mulighed for at stoppe udbetalingen af børnepenge til en familie, hvis de for eksempel ikke samarbejder om at få deres barn sprogvurderet. I Kolding Kommune er det sket et par gange i de senere år.

Børnechef Merete Lund Westergaard forklarer, at kommunen skal sprogvurdere alle børn, der bliver passet derhjemme, når de er omkring tre år. Er deres sprog ikke alderssvarende, skal de have et såkaldt sprogstimulerende tilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

- Hvis de modsætter sig en sprogvurdering, kan vi trække i børneydelsen, og det har vi gjort et par gange de seneste år, siger Merete Lund Westergaard.