Tosprogede børn til idrætsdag på efterskole: - Det er wonderful

Elever fra modtageklasserne i Kolding besøgte torsdag Koldingegnens Idrætsefterskole for at snuse til forskellige idrætsaktiviteter. Det skal give de nyankomne børn i Danmark mod på mere sport og vise, at de kan knytte bånd til danske unge.

Modtageklasserne modtager elever, der lige er kommet til Danmark, og her går de i op til to år, før de sluses ud i en almindelig klasse på deres lokale folkeskole.

Da de fire går i gang med at padle, kan de godt se, at den er gal, og at de ikke kommer langt, når den ene padler den stik modsatte vej af de andre. Den ene af pigerne får vendt sig, og så går det ellers ud over vandet under en blå himmel.

Kolding Kommune har sine modtageklasser placeret på Munkevængets Skole. Her går børn mellem cirka seks og 14 år, der er kommet til Danmark for nylig.Eleverne går på skolen i op til to år - indtil de er blevet så gode til dansk, at de kan blive sluset ud i en almindelig klasse. Eleverne kommer herefter til at gå på deres lokale folkeskole eller på Munkevængets Skole, hvis deres forældre ønsker det.

Idræt bringer sammen

Ida Sørensen og Ida Lützen er to af de efterskoleelever, der er med til at arrangere idrætsdagen, og de tror på, at både de selv og de tosprogede elever får en masse ud af dagen.

- Det er dejligt at give dem den her oplevelse, og vi lærer også lidt om deres kultur og om, hvad de synes om at komme ud på en anden skole. I dag får vi et indblik i, hvordan idræt kan bringe folk sammen, siger Ida Lützen og fortæller, at nogle af de små elever gerne vil holde de store efterskoleelever i hånden, og at der bliver knyttet fine bånd mellem de danske elever og de tosprogede i løbet af dagen.

Ida Sørensen kalder dagen for "megafed" og nyder at give sine erfaringer med idræt og bevægelse videre til en flok børn, der kun for de færrestes vedkommende går til sport her i Danmark.

- Det er også vigtigt, at vi får set en anden kultur og får et indblik i den. Og så tror jeg, at de får en god dag, hvor de kan lave sjov ude på vandet og andre aktiviteter, siger Ida Sørensen.